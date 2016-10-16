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    Харт может продолжить карьеру в «Эвертоне» или «Сандерленде»

    Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, на правах аренды выступающий за «Торино», может продолжить карьеру в «Эвертоне» или «Сандерленде». По информации источника, 29-летний вратарь не хочет возвращаться в стан «горожан», однако намерен стать игроком одного из клубов АПЛ.

    Напомним, ранее сообщалось, что английский клуб не намерен возвращать Харта в команду и готово его продать. В нынешнем сезоне голкипер провел за «Торино» в Серии А пять матчей, в которых пропустил три гола и заработал две желтых карточки.

    Источник: Football Italia

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    16.10.2016 13:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 16 октября 2016, 16:13

      хм, эвертон ещё вариант, а вот сандерленд - это уж слишком

      0
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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 16 октября 2016, 15:46

      Ливерпулю он не помешал бы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      roskaz 16 октября 2016, 13:29

      Насчёт Сандерленда не знаю, а вот Эвертону он точно не нужен, то что вытваряет в рамке Стекеленберг, замена ему ещё долго не понадобится.

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > roskaz 16 октября 2016, 16:14

      ахах, бред. стекеленбург уже давно не на былом уровне, с мс показал достойный матч, но все равно до харта далеко. К тому же харт моложе на 2-3 года

      -1
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