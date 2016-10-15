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    Бубнов: «Ростов» можно даже назвать фаворитом в матче со «Спартаком»

    Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» и «Ростова» в предстоящем очном противостоянии в рамках 10-го тура РФПЛ

    «Получается, что «Ростов» подойдет к матчу с красно-белыми в более оптимальном состоянии, нежели их соперник. В составе южан меньше изменений, команда более сбалансирована, играет надежнее и организованнее спартаковцев. Так что у гостей будет преимущество. Более того: считаю, что ростовчан можно даже назвать фаворитами предстоящей встречи.

    В пользу спартаковцев же говорит только фактор своего поля, хотя красно-белые, как известно, и дома часто проигрывают. А вот среди проблем «Ростова» отметил бы то, что многие футболисты из этой команды во время паузы в чемпионате выступали за свои сборные, и трудно сказать, в каком состоянии они вернулись в расположение клуба. Но если гости все-таки выиграют, спартаковцы могут потерять сразу несколько позиций в турнирной таблице и не сумеют прервать свою неудачную серию. Поэтому «Спартак», конечно, будет играть на победу, осталось только узнать, в каком составе он будет это делать. Но мы знаем, что красно-белые могут проявить характер и удивить всех. И они обязаны это сделать, играя на своем поле», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.10.2016 11:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 октября 2016, 13:32

      Именно этого я от Бубентины и ждал... Теперь у меня есть чёткая уверенность в исходе матч)

      -2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 октября 2016, 12:42

      Говоришь, что Ростов фаворит, а на другом сайте делаешь прогноз на победу Спартака! Что-то тут не "вяжется"!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Serjoga 15 октября 2016, 12:56

      Так он "шестёрка" бубновая.

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Serjoga 15 октября 2016, 13:20

      Да у него слишком часто не вяжется. Начинает говорить что -нибудь, а к концу предложения забывает с чего начал)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      World_football 15 октября 2016, 12:28

      Бубен ты

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