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    Примера. Хет-трик Феррейра-Карраско помог «Атлетико» уничтожить «Гранаду» и выйти в лидеры

    В матче 8-го тура Примеры «Атлетико» на своем поле одержал волевую победу над «Гранадой» – 5:1. Хет-трик в составе мадридского клуба оформил Янник Феррейра-Карраско, дубль Николас Гайтан.

    Отметим, что данная победа позволила «матрасникам» выйти в лидеры чемпионата Испании.

    Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

    Атлетико – Гранада – 5:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Куэнка, 18; 1:1 – Феррейра-Карраско, 34; 2:1 – Феррейра-Карраско, 45; 3:1 – Феррейра-Карраско, 62; 4:1 – Гайтан, 63; 5:1 – Гайтан, 81; 6:1 – Корреа, 85; 7:1 – Тиагу, 87.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 21:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +255

      aleksander 15 октября 2016, 21:27

      Выиграли то 7:1, почему указан счет 5:1 ??????????

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      Рейтинг: +3

      Zidan84 15 октября 2016, 21:26

      молодцы

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