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    ФИФА пересмотрит систему рейтинга сборных

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что ФИФА намерена пересмотреть систему рейтинга сборных. Напомним, в рейтинге ФИФА, который будет опубликован 20 октября, сборная России займет рекордно низкое для себя место – с 38-го она опустится на 52-е.

    «На комитете по организации чемпионата мира возник вопрос с рейтингами команд, несколько членов советов высказались, что система на данный момент необъективна. Она зависит от количества товарищеских матчей, от подбора команд на товарищеские матчи. Кто-то предпочитает играть со слабыми, кто-то, наоборот, выбирает себе соперников заведомо сильнее, из-за этого рейтинги «съезжают». В итоге решили, что администрация ФИФА проработает этот вопрос и выйдет с предложениями об изменении системы рейтинга, судя по всему, это должно произойти в ближайшие месяцы, есть шанс, что это будет обсуждаться на совете ФИФА в январе следующего года», – заявил Сорокин.

    Источник: ТАСС

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    13.10.2016 15:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 октября 2016, 20:14

      нам это не поможет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 13 октября 2016, 16:48

      От этого сборная лучше играть не станет

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 октября 2016, 16:15

      Может стоить вообще этот рейтинг закрыть? После Чемпионата мира или Европы и так всем понятно какая сборная вверху, а какая в жопе.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 октября 2016, 15:42

      Сколько это будет стоить, в долларах, для российского бюджета?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 13 октября 2016, 15:38

      Ох щас наменяют)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 13 октября 2016, 15:37

      К примеру Андорра в том рейтинге находится в самом конце, а по уровню игры могла быть крепким середняком, скажем, в азиатском чемпионате

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 13 октября 2016, 15:11

      все ради Мутко?

      4
      Ответить
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