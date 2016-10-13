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    Президент Франции усомнился в умственных способностях футболистов

    Президент Франции Франсуа Олланд усомнился в интеллектуальных способностях футболистов. В интервью Yahoo Sport глава государства заявил, что футболистам следует посещать «тренажерный зал для мозга».

    «Футболисты проделывают путь от плохо воспитанных детей до богатых звезд без должной подготовки. Эти люди не готовы психологически и они не знают, что правильно, а что неправильно. Федерации футбола Франции нужно проводить отдельные тренировки, но в учебных классах. Это должен быть тренажерный зал для мозга», – сказал он.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2016 09:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 13 октября 2016, 11:14

      За ум такие деньги не получают...так что с ихними миллионами мозг может быть и куринным

      -1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 13 октября 2016, 10:28

      Судя по тому,что ты творишь на посту президента,с мозгом у тебя тоже большие проблемы

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 13 октября 2016, 10:02

      Красавчик! И для нашей "элиты" было бы не плохо, играть так и так не умеют, но мож хоть ума прибавиться)))

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