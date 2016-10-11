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    Шалимов: «По инфраструктуре «Краснодар» – настоящий топ-клуб, каких и в Европе мало»

    Новый главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов уверен, что его команда укомплектована для решения серьезных задач.

    «Сверхзадачи ставят мировые гранды с мощной историей. Мы – молодая команда, идущая от игры к игре. Выиграть, восстановиться, правильно потренироваться, снова выиграть. И неуклонно улучшать игру. Вот наши цели. По инфраструктуре «Краснодар» – настоящий топ-клуб, каких и в Европе мало. У команды достойный бюджет, у игроков достойные зарплаты. Выезды, гостиницы – все на топ-уровне. Бывает, игроков подобное слегка расслабляет. Тут многое зависит от тренерского штаба. Вопрос дисциплины – важнейший, благодать вне поля не должна привести к расслабленности на поле. И я не вижу в команде никого, кто был бы демотивирован хорошими условиями.

    Клуб предложил подписать трехлетний контракт – я согласился. С радостью. В первую очередь поменял кое-что в плане дисциплины вне поля, интенсивность тренировок. Стараюсь предельно четко объяснять игрокам, что они должны делать в игре. При этом мне не хотелось бы, чтобы это выглядело как отрицание идей Кононова, к которому отношусь с уважением. Любой тренер что-то меняет, возглавив команду, иначе просто быть не может.

    Считаю, мы укомплектованы для решения серьезных задач. Главное, чтобы травмированные выздоровели. В солидных клубах делается так: называется проблемная позиция, селекционная служба подбирает кандидатов, которые потом обсуждаются. В «Краснодаре» таких позиций сейчас нет. Мамаев уже приступил к работе, недели через три должен быть готов к основе. Измайлов работает в общей группе, Вандерсон занимается с реабилитологами. По Перейре вопрос открыт, ему восстанавливаться дольше всех», – рассказал Шалимов.

    После девяти туров «Краснодар» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.10.2016 10:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 октября 2016, 09:34

      Удачи и достижений...

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 октября 2016, 17:08

      если даже в данный момент не топ клуб,но развитие и поступательное движение к этому заслуживает похвалы.... сравнительно недавно созданный клуб,уже обзавелся шикарной инфраструктурой и становится узнаваемым в европе. самое главное - перспективы в будущем

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 октября 2016, 13:33

      Конечно структура у Краснодара хорошая, но я бы не назвал топ-клубом в этом вопросе. С того времени, как Шалимов путешествовал по клубам прошло очень много времени и другие команды тоже не стояли на месте и развивались... Сейчас можно назвать минимум 20 команд, которые лучше в плане инфраструктуры любой из команд РФПЛ...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 11 октября 2016, 12:46

      Крепкого здоровья нашим Краснодарским БЫКАМ, и побед!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 11 октября 2016, 11:09

      Мамаев то же не демотивирован хорошими условиями?

      -2
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