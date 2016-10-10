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    Тостао: «Неймар лучше Роналдо, Ромарио, Ривалдо и Кака»

    Бывший футболист сборной Бразилии Тостао признался, что восхищен игрой нападающего «Барселоны» Неймара.

    «Неймар уже лучше, чем Роналдо и Ромарио. У него есть все качества, тогда как Роналдо и Ромарио были сильны только в определенных вещах. Не знаю, станет ли он лучшим игроком в мире, но я точно могу сказать, что он феномен и очень потрясающий футболист.

    Неймар не является лучшим игроком в мире на данный момент только из-за Месси и Роналду. Но он круче тех, кто были лучшими в свое время – Ривалдо, Кака и Фигу«, – сказал Тостао.

    Источник: Goal.com

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    10.10.2016 16:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 октября 2016, 16:15

      Ну это конечно он перегнул... До зубастика ему ещё далеко... Да, и про Суареса он забыл, который гораздо лучше петушка... Можно вспомнить и о Ибре, Левандовском и других, которые провели год как минимум не хуже Неймара...

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 11 октября 2016, 09:12

      А рональдиньо!!!???он что так себе? По мне его игра выглядела впечатляюще их всех

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 октября 2016, 17:55

      времена разные бывают... но в свое время и , на будущее я думаю, зубастик вне конкуренции... и тем более,смог подняться после жуткой травмы и затмить всех критиков

      4
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      Рейтинг: +41

      goalkeeper 90 10 октября 2016, 17:45

      да какой там Неймар... Роналдо!и только Роналдо!

      3
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