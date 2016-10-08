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    Гасилин: «В «Шальке» после игр пили пиво и даже специально брали его в автобус»

    Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Шальке», рассказал, как состоялся его переход в гельзенкирхенский клуб. Также игрок сине-бело-голубых признался, что будет скучать по немецким сосискам, и поведал о традиции кобальтовых – пить пиво после матчей.

    – Как возник вариант с арендой в «Шальке»? «Зенит» использовал связи с клубом или скауты «Шальке» вас нашли?

    – На самом деле, сложились оба варианта. Я удачно сыграл за молодежную сборную России на Евро до 19 лет. Там и команда играла, и я лично. У меня было предложение не только от «Шальке», но и от других клубов, но «Зенит» рекомендовал перейти именно в немецкий клуб, с которым у Питера партнерские отношения.

    – «Шальке» даже заявил вас в Лигу Европы. Все настолько хорошо складывалось?

    – Да, шанс сыграть был. «Шальке» неплохо начал групповой раунд, команда набрала много очков в первых играх и можно было пробовать ротацию, но на тренировке я получил травму. А так мог бы попасть в заявку на матч, может быть, дали бы шанс.

    – Чего российского вам больше всего не хватало в Германии?

    – Не хватало элементарного общения на родном языке. В «Шальке» почти никто не говорил по-русски, и это было сложно. Зато теперь скучаю по немецким сосискам!

    – Пиво и сосиски вошли в постоянный рацион?

    – Нет, пиво почти не употреблял. Но после игр существовала традиция, что все обязательно пили пиво, даже специально брали в автобус.

    Полностью интервью Гасилина читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2016 15:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 октября 2016, 19:27

      Чего удивляться то?!)В английском Чемпионшип,игроки с фанатами заправляются пинтой пива,и вместе на стадион!)

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