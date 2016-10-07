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    Ярмоленко: «Выиграли бы у Турции, если бы не пропущенный гол на 45-й минуте»

    Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился наблюдениями от гостевого матча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Турции (2:2).

    «Неоднозначной получилась игра. Если судить по первому тайму и нам сказали бы, что мы сыграем вничью, то были бы недовольны. Но учитывая то, как мы сыграли второй тайм, считаю, что ничья — закономерный результат.

    Мы играли против не самой слабой сборной. Пропущенный гол на 45-й минуте повлиял на игру. Если бы его не было, думаю, спокойно довели бы матч до победы. Пропустив, поняли, что второй тайм будет очень тяжелым. Они полезли вперед, еще и арбитр в конце матча обложил нас штрафными. Повторюсь, наверное, ничья — закономерный результат», – сказал Ярмоленко.

    Источник: ФФУ

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    07.10.2016 15:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 7 октября 2016, 20:46

      смотрел игру ..50 на 50..вот и итог Х

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 октября 2016, 18:23

      Если бы у бабки были усы, она была бы дедкой.

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 7 октября 2016, 17:25

      штук 25 оговорок и любая сборная могла-Бы стать чемпионом мира)))

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 октября 2016, 16:41

      ваш уровень, а то в двух играх шесть очков (хвастались).... так может два только получиться

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 7 октября 2016, 16:06

      БЫ, как всегда БЫ...

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