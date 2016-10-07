Саввиди: «Новосельцева продали в «Зенит» за 8 миллионов рублей. Это смешно»

Председатель совета директоров «Группы Агроком» Иван Саввиди раскрыл подробности перехода защитника «Ростова» Ивана Новосельцева в «Зенит».

«Наша помощь клубу в августе-сентябре была за пределами контракта, тем самым мы подтвердили наши намерения сотрудничать с «Ростовом». Они не готовы менять себя. Мне непонятно, почему Новосельцев, который стоит от четырех миллионов евро и выше, приносит клубу 8 миллионов рублей. Это смешно.

Сегодня мы провели консультацию внутри группы и решили не мешать клубу заниматься своими делами. Зачем продолжать сотрудничество, если нам непонятны действия со стороны клуба? «Ростов» не настроен на какие-то кардинальные изменения, не готов менять себя. Но судиться, наверное, не будем», – подытожил Саввиди.