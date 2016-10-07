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  • Саввиди: «Новосельцева продали в «Зенит» за 8 миллионов рублей. Это смешно»

Саввиди: «Новосельцева продали в «Зенит» за 8 миллионов рублей. Это смешно»

7 октября 2016, 11:30
20

Председатель совета директоров «Группы Агроком» Иван Саввиди раскрыл подробности перехода защитника «Ростова» Ивана Новосельцева в «Зенит».

«Наша помощь клубу в августе-сентябре была за пределами контракта, тем самым мы подтвердили наши намерения сотрудничать с «Ростовом». Они не готовы менять себя. Мне непонятно, почему Новосельцев, который стоит от четырех миллионов евро и выше, приносит клубу 8 миллионов рублей. Это смешно.

Сегодня мы провели консультацию внутри группы и решили не мешать клубу заниматься своими делами. Зачем продолжать сотрудничество, если нам непонятны действия со стороны клуба? «Ростов» не настроен на какие-то кардинальные изменения, не готов менять себя. Но судиться, наверное, не будем», – подытожил Саввиди.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Новосельцев Иван
Комментарии (20)
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Ubuntu
1475829416
Ростов очень мутные ребятки. Вряд ли им 8 миллионов ₽ дали за Новосельцева. Скорее всего остальную сумму рассовали по карманам.
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Chernyi Lis
1475829434
Заманал уже ныть
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sochi-2013
1475830161
Игрок сборной столько и стоит(?). Ростов такими мутками резюме свое подпортил.
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M.B.
1475830635
Ты посмотри ,как засуетился ,когда запахло деньгами за игроков !.А ,что тебе, за спонсорскую помощь , вокруг строящегося стадиона дали огромную площадь земли забыл?
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Ubuntu
1475831185
Саввиди вытащил Ростов, когда те были на краю. Если бы не он играл бы сейчас Ростов в пердиве, а в Лиге Чемпионов был бы Зенит.
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ivanthebest
1475837131
Ростов конечно в плане управления ещё те ребята мутные, но не думаю что за Новосёла они взяли какие-то жалкие 110к евро, когда он только оценивается в 40 раз сумму большую, уже не говоря о том, что это не рыночная цена за игрока с русским паспортом. По мне так Саввиди просто обижен и несёт всякую херню. Да и тем более откуда ему знать о внутренних делах Ростова, если он не президент, а всего навсего бывший спонсор?
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BANNIKOV1970
1475838262
К зинке в последнее время очень много вопросов,стадион,судейство,теперь оказывается ещё и игроков сборной покупают за бесценок,что это за херня?
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андрей андреев
1475838338
А смысл показывать настоящую сумму,если счета арестованы.С этих денег( неофициальных) парням хоть зарплату выплатят.А что в стране с финансами дурдом,так это не к Бердыеву. Клуб играет в ЛЧ,могла бы и центральная власть денег дать,всё таки защищают честь страны.Тем более,это наши деньги,которые ушли в центр в виде налогов.
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woyser
1475838808
8 лямов деревянных- это для налоговой. Зачем прикидываться не понятливой овцой.
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Леонид К..
1475845923
Саввиди однажды уже рулил в Ф К "Ростове" и ни чем хорошим это не кончилось. Если он уж так хорошо понимает футбол, почему ему не взять на буксир СКА. играющий во второй лиге?
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