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    Икарди продлит контракт с «Интером» до 2021 года

    Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди согласился продлить контракт с клубом до 2021 года. Новый оклад игрока составит около 5,5 миллионов евро, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом команды и третьим по заработку во всей Серии А.

    Контракт может быть подписан в самые ближайшие часы. К тому же в соглашении прописаны значительные бонусы: сумма отступных за Икарди составит 110 миллионов евро для зарубежных команд, 500 тысяч евро в случае победы «Интера» в Лиге чемпионов, 150 тысяч евро за победу в Серии А и Лиге Европы, 50 тысяч евро за завоевание Кубка Италии и 200 тысяч евро за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

    Если форвард забьет за сезон 10 голов, то получит бонус в размере 200 тысяч евро. Текущее соглашении истекает в 2019 году.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.10.2016 20:06
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