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    Нойер считает Тер Штегена одним из лучших вратарей мира

    Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер выступил с поддержкой в адрес соотечественника Марк-Андре Тер Штегена. По словам Нойера, голкипер «Барселоны», несмотря на ошибки, остается одним из лучших вратарей мира.

    «Тер Штеген является одним из лучших голкипером мира, а ошибки – это лишь часть созревания. Я думаю, что «Барселона» требует, чтобы он хорошо играл на выходах и ногами. Я вижу, как он развивается в этом направлении. Это безусловно тот путь, который соответствует современному футболу», – сказал Нойер.

    Источник: A Bola

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    06.10.2016 19:46
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +10

      LuisFigo 10 октября 2016, 16:17

      я тоже считаю свою жену лучшей

      0
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 6 октября 2016, 21:58

      Дыр Штеген

      -1
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