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    Техеда: «Моя мама интересовалась политикой и безумно любила Ельцина»

    Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда накануне товарищеского матча против сборной России рассказал историю о происхождении своего имени.

    «Моя мама безумно любила вашего президента! А уж его фамилия… Для Коста-Рики крайне необычное. И оно сразу покорило мою мать. Она вообще очень интересовалась политикой. Потому в 1992-м и решила назвать меня в честь Ельцина.

    В детстве друзья часто спрашивали: «Что это у тебя за имя такое?!» Но я не обижался, да и меня никогда не дразнили и не оскорбляли. Просто интересовались. Потом регулярно пытались понять, есть ли у меня русские корни. Извините, разочарую вас: у меня их нет», – сказал Техеда.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.10.2016 17:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 6 октября 2016, 22:20

      Страшно подумать, сколько сейчас Путиных по джунглям бегать может...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 6 октября 2016, 21:13

      какая бесценная информация

      -1
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 6 октября 2016, 21:00

      Ну как можно назвать Ельцин, она бы поинтересовалась бы что это не имя, а фамилия, прежде чем назвать

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 19:21

      Извращенка ваша мама, извиняюсь, конечно.

      1
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 6 октября 2016, 17:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      фу, гниль твоя мама значит

      -13
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Шнюхинс 6 октября 2016, 17:50

      Ты это, на ледовласого не наезжай.

      1
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