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    Косиельни: «Эвра был лидером на словах. Теперь его нет в команде, и у нас нет проблем»

    Защитник сборной Франции Лоран Косиельни прокомментировал решение Лорана Блана не вызывать Патриса Эвра на ближайшие матчи национальной команды.

    «Я не похож на Эвра. Он был лидером на словах, хотел мотивировать всех красивыми речами, а я хочу быть примером для партнеров на поле.

    Теперь, когда Патрис не попал в команду, у нас больше нет проблем. Есть другие лидеры вроде Льориса, Погба или Гризманна. Льорис заслуживает того, чтобы быть нашим новым капитаном», – сказал Косиельни.

    Источник: Calciomercato

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    04.10.2016 23:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3657

      АртурZaСМ 5 октября 2016, 06:34

      Какого года новость??? или я что-то пропустил? Блан уже 4 года не руководит командой

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > АртурZaСМ 5 октября 2016, 08:33

      Да это Бомбардир новости повторяет для тех, кто уже подзабыл. Скоро начнут писать про бронзовые медали наших на Евро 2008.

      4
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      Рейтинг: +10

      aws23rwg 5 октября 2016, 02:04

      А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала боле чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Очистка печени устраняет последствия алкоголя, вредной пищи, интоксикаци и воспаления. Вот сами почитайте, если не верите — htp:/vk.me/leviron

      0
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 5 октября 2016, 00:55

      тупой клоун . и мизинца эвра не стоишь

      0
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      Рейтинг: +344

      Nikita Suarez 5 октября 2016, 00:33

      Блан не работает со сборной,сейчас Дешам руководит..

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Nikita Suarez 5 октября 2016, 09:17

      Дешам руководит, а Блан решает)))

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