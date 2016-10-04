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    Строящийся стадион на Крестовском взяли под особую охрану

    На завершающем этапе строительства нового стадиона «Зенита» на Крестовском острове все ввозимые материалы будут досматриваться в целях предупреждения террористических актов и радиационного заражения.

    28 сентября губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал советующие документы. Основная цель данных мер – не допустить закладку в конструкции стадиона радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта.

    Кроме того, для контроля периметра строящегося стадиона могут использоваться как технические средства, так и патрули. Также сотрудникам правоохранительных органов и негосударственных служб предписано осуществлять осмотр территории и помещений на предмет обнаружения, оставленных без присмотра и не имеющих отношения к организации работы стадиона подозрительных предметов, и наблюдение за персоналом на территории объекта в целях выявления признаков подозрительного поведения или попыток нарушения системы специального контроля.

    Источник: Fontanka.ru

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    04.10.2016 15:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 4 октября 2016, 19:10

      Что б строители не разбежались.

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2016, 17:49

      И так его нужно всегда охранять и никого не пускать, чтобы не заложил чего!

      0
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      Рейтинг: +92

      Eighty 4 октября 2016, 16:06

      + ещё одна статья к расходам при строительстве. Дико интересно взглянуть на финальную цифру - сколько стране стоил стадион!)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 > Eighty 5 октября 2016, 04:17

      Не стране,а городу.Если интересна цифра,то порядка 39 млрд рублей

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 октября 2016, 15:27

      " наблюдение за персоналом на территории объекта в целях выявления признаков подозрительного поведения "
      Так и вижу,ходят таджики и думают,что бы спи*дить в счёт зарплаты)))

      0
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      Рейтинг: +32

      tootoo > андрей андреев 4 октября 2016, 15:43

      Туркмены. Тайные агенты Бердыева)))

      2
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      Рейтинг: +183

      бочаров 4 октября 2016, 15:21

      спартачи приедут и заложат ртуть в градуснике в отмеску за матч

      -3
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