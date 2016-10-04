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    Денис Черышев: «Думаю, у Швеца все будет нормально»

    Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев заявил, что его одноклубник и соотечественник Антон Швец имеет правильные футбольные ориентиры и у него хорошее будущее. Отметим, что Швец, выступающий за дубль испанского клуб, совсем недавно восстановился от травмы.

    «У Швеца все хорошо. В пятницу он тренировался с нами, с основным составом. У него была серьезная травма в концовке прошлого сезона, но теперь он полностью восстановился. Антон – молодец, постоянно работает над собой. Хотелось бы пожелать ему удачи, чтобы он тоже поскорее набрал форму. У него правильные спортивные ориентиры, так что, думаю, у него все будет нормально», – сказал Черышев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2016 12:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2016, 17:54

      Швец молодец, может и будет из него толк. Только бы в Россию не вовзращался

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      Рейтинг: +1292

      каа 4 октября 2016, 13:20

      Эх Ден...мы ждем тебя в сборной...)))

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