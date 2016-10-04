Маркизио готов выйти на поле

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио готов вернуться на поле после перерыва чемпионата Италии, связанного с выступлением национальных команд.

«Сейчас я чувствую себя очень хорошо, уже на протяжении двух недель я тренируюсь с командой. Надеюсь, что смогу сыграть после перерыва на матчи сборных.

Для меня эти шесть месяцев без футбола были трудными. Следить за чемпионатом Европы из дома не было легко, но я горжусь сборной Италии», – заявил Маркизио.

Напомним, что он выбыл из строя с апреля из-за повреждения связок колена.