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    Маркизио готов выйти на поле

    Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио готов вернуться на поле после перерыва чемпионата Италии, связанного с выступлением национальных команд.

    «Сейчас я чувствую себя очень хорошо, уже на протяжении двух недель я тренируюсь с командой. Надеюсь, что смогу сыграть после перерыва на матчи сборных.

    Для меня эти шесть месяцев без футбола были трудными. Следить за чемпионатом Европы из дома не было легко, но я горжусь сборной Италии», – заявил Маркизио.

    Напомним, что он выбыл из строя с апреля из-за повреждения связок колена.

    Источник: Calciomercato

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    04.10.2016 08:43
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 октября 2016, 11:00

      С возвращением

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 4 октября 2016, 10:01

      отлично !

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