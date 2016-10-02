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    Гвардиола: «Команда с тремя Фернандиньо в составе сможет выиграть любой чемпионат»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расхвалил последние выступления хавбека Фернандиньо.

    «То, чего наша команда достигла на данный момент, не случилось бы без него. Команда с тремя Фернандиньо в составе сможет выиграть любой чемпионат. У нас есть только один, но он играет быстро, мощно, силeн в воздухе и способен сыграть на любой позиции. Когда вам нужно сделать изменение на поле, Фернандиньо всегда придет на помощь», — сказал испанец.

    Источник: Daily Mail

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    02.10.2016 09:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 октября 2016, 14:37

      По-моему рыжий в МС сейчас решает больше, чем кто-либо... В лазарете рыжий - МС проигрывает и теряет очки направо и налево...

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