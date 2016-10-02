Гвардиола: «Команда с тремя Фернандиньо в составе сможет выиграть любой чемпионат»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расхвалил последние выступления хавбека Фернандиньо.

«То, чего наша команда достигла на данный момент, не случилось бы без него. Команда с тремя Фернандиньо в составе сможет выиграть любой чемпионат. У нас есть только один, но он играет быстро, мощно, силeн в воздухе и способен сыграть на любой позиции. Когда вам нужно сделать изменение на поле, Фернандиньо всегда придет на помощь», — сказал испанец.