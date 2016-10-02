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    Мутко: «Второе место на чемпионате мира – это выдающийся результат»

    Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко доволен тем, что сборная России заняла второе место на чемпионате мира по мини-футболу.

    «Конечно, я немножко расстроен, всегда обидно проигрывать в финале. Впрочем, это приятное расстройство, ведь мы впервые стали серебряными призерами чемпионата мира. Финал получился интересным, драматичным, Аргентина победила заслуженно, ну а наша команда не сумела показать свой лучший футбол. Аргентинцы показали более командный футбол, да и тактически действовали грамотнее.

    Тем не менее, я хочу поздравить наших ребят со вторым местом, они здорово провели турнир, в четвертьфинале одолели грандов – испанцев. В целом это выдающийся результат. У ребят есть контракт с РФС, который будет реализован. Мы обязательно их отметим и встретим», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    02.10.2016 08:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 2 октября 2016, 09:27

      Жалко. Но сколько бразильцев в сборной?
      Может ли Россия быть гордой?.
      С другой стороны серебро Мира,
      Кому нужна сатира?...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 октября 2016, 09:26

      Дебил

      -1
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