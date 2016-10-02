Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью: «Как бы то ни было, но Руни остается капитаном «Манчестер Юнайтед»»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что Уэйн Руни и дальше будет капитаном команды, несмотря на то, что он потерял место в основном составе.

    «Как бы то ни было, но Руни — капитан «Манчестер Юнайтед». Не важно, на поле он или нет. Уэйн — капитан для клуба и для игроков. Он пользуется в команде уважением и поддержкой.

    Руни постоянно общается с партнерами по команде и мотивирует их. Сейчас он выполняет в раздевалке те же функции, что и несколько недель назад, когда играл в основном составе. Руни — человек «МЮ», который будет усердно работать и забивать. В этом человеке я не сомневаюсь», – сказал португалец.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2016 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 2 октября 2016, 18:23

      Короче сценарий таков: Моуриньо продолжает неудачно играть, МЮ борется за ЛЕ... Моур ссориться с футболистами, лидеров усаживает на скамейки, Ибрагимовича ставит в полузащиту... ну и т.д.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1820

      gor77 2 октября 2016, 09:19

      О, как! Сначала о Фергюсоне, а теперь о Руни! Неужели до Моуриньо дошло, что это Манчестер Юнайтед, а не другой клуб!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 октября 2016, 07:57

      Тяжело быть капитаном если не играешь !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11