Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Джеррард: «Я все еще не определился с тем, что делать дальше»

    Хавбек «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард пока не решил, продолжит ли карьеру футболиста. Напомним, что контракт английского игрока с клубом истекает в ноябре.

    «Я все еще не определился с тем, что делать дальше, должен я уйти из футбола или продолжить карьеру. Мне все еще нравится играть и тренироваться, так что при наличии возможности отыграть где-то еще год или полгода, я буду ее рассматривать.

    Быть может, это навязчивая мысль, но моя любовь к футболу не позволит раньше времени завершить карьеру. Мне будет хотеться выступать, пока я чувствую в себе силы», — сказал он.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2016 06:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11