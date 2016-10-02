Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Примера. Дубль Пике не спас «Барселону» от поражения в матче с «Сельтой»

    В матче 7-го тура Примеры «Сельта» у себя дома взяла верх над «Барселоной» со счетом 4:3, забив три гола еще в первом тайме. Дубль в составе сине-гранатовых оформил Жерар Пике.

    Отметим, что данное поражение стало для каталонского клуба вторым в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

    Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

    Сельта – Барселона – 4:3 (3:0)

    Голы: 1:0 – Систо, 22; 2:0 – Аспас, 31; 3:0 – Матье, 33 (в свои ворота); 3:1 – Пике, 58; 3:2 – Неймар, 64 (с пенальти); 4:2 – Эрнандес, 77; 4:3 – Пике, 87.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2016 23:37
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1124

      Alex Flash 2 октября 2016, 23:59

      Устали Выигрывать.Расслабились

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 2 октября 2016, 23:56

      После евро-кубковой недели многие гранды потеряли очки. Много потерь (Бавария, Дортмунд, Барселона, Реал, МС, М-гладбах) из них можно оправдать лишь МЮ. Ведь Заря - это самое сложное испытание для любого клуба..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 октября 2016, 23:43

      Энрике не тренер а клон... клопп подобного найдите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 2 октября 2016, 23:43

      реал играл ничья барса проиграла что случилось с лидерами похоже скоро конец эпохи

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11