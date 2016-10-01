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    Пашалич может досрочно вернуться из «Милана» в «Челси»

    Полузащитник «Челси» Марио Пашалич, на правах аренды выступающий за «Милан», во время зимнего трансферного окна может досрочно вернуться в лондонский клуб. По информации источника, на данный шаг готов пойти главный тренер синих Антонио Конте, который хочет усилить линию полузащиты.

    Напомним, арендное соглашение между клубами по поводу 21-летнего хорвата рассчитано до конца сезона. В нынешнем сезоне полузащитник не сыграл за «Милан» в Серии А ни одного матча.

    Сегодня сборная России по мини-футболу сыграет в финале чемпионата мира против команды Аргентины. «Бомбардир» предлагает вам следить за матчем в режиме онлайн.

    Источник: Football Italia

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    01.10.2016 21:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 октября 2016, 08:37

      Да нормально. Пусть возвращается, если там шансов не дают. Тут хоть в кубках поиграет английских.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 2 октября 2016, 02:22

      Усилить или удлинить скамейку?

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