Мини-футбол. Россияне впервые сыграют в финале чемпионата мира

Здорово играют парни, причем бразильцы-натуралы (ну, может, за исключением Густаво) играют все меньшую роль в сборной. Еще год назад на Европе последние вели всю игру от и до. Тогда феерили Лима, Ромуло... а сейчас русские ребята и колотят, и комбинируют, и тащут. Думаю, с Аргентиной игра будет тяжелой, нервной и малорезультативной - где-нибудь в районе 3:2 (плюс-минус один гол). Надеюсь, мы их одолеем. Успеха!!!
В субботу мини-футбольная сборная России в финальном матче чемпионата мира сойдется с командой Аргентины.
Отметим, что для подопечных Сергея Скоровича это первое в истории попадание в решающий матч за мировую футзальную корону. Встреча начнется в 22:30 по московскому времени. Добавим, что в поединке за бронзу встретятся Иран и Португалия.
«Бомбардир» проведет для пользователей текстовую трансляцию поединка, а пока предлагаем вам пройти тест на знание мини-футболистов сборной России.