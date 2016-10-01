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    Мини-футбол. Россияне впервые сыграют в финале чемпионата мира

    В субботу мини-футбольная сборная России в финальном матче чемпионата мира сойдется с командой Аргентины.

    Отметим, что для подопечных Сергея Скоровича это первое в истории попадание в решающий матч за мировую футзальную корону. Встреча начнется в 22:30 по московскому времени. Добавим, что в поединке за бронзу встретятся Иран и Португалия.

    «Бомбардир» проведет для пользователей текстовую трансляцию поединка, а пока предлагаем вам пройти тест на знание мини-футболистов сборной России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 14:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 1 октября 2016, 14:20

      Здорово играют парни, причем бразильцы-натуралы (ну, может, за исключением Густаво) играют все меньшую роль в сборной. Еще год назад на Европе последние вели всю игру от и до. Тогда феерили Лима, Ромуло... а сейчас русские ребята и колотят, и комбинируют, и тащут. Думаю, с Аргентиной игра будет тяжелой, нервной и малорезультативной - где-нибудь в районе 3:2 (плюс-минус один гол). Надеюсь, мы их одолеем. Успеха!!!

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