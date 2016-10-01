Форвард «Атлетико» может продолжить карьеру в «Ювентусе»

«Ювентус» проявляет заинтересованность в нападающем «Атлетико» Анхеле Корреа. Представители «старой синьоры» уже вышли на связь с мадридцами касательно трансфера 21-летнего игрока. «Бьянконери» видят в аргентинце потенциальную замену Марио Манджукичу, который может покинуть клуб.

В нынешнем розыгрыше Примеры на счету Корреа пять поединков, два забитых мяча и одна голевая передача.