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    Форвард «Атлетико» может продолжить карьеру в «Ювентусе»

    «Ювентус» проявляет заинтересованность в нападающем «Атлетико» Анхеле Корреа. Представители «старой синьоры» уже вышли на связь с мадридцами касательно трансфера 21-летнего игрока. «Бьянконери» видят в аргентинце потенциальную замену Марио Манджукичу, который может покинуть клуб.

    В нынешнем розыгрыше Примеры на счету Корреа пять поединков, два забитых мяча и одна голевая передача.

    Источник: Calciomercato

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    01.10.2016 12:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 3 октября 2016, 10:10

      И зачем молодого продавать. Только если предложат большие деньги или обмен с доплатой. А Манджукич да уже не тот, так что не зря ищут замену.

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