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    Лига Европы. «Интер» проиграл «Спарте», «Саутгемптон» и «Хапоэль» голов не забили

    В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Интер» проиграл «Спарте» с счетом 1:3. В составе пражан дублем отметился Вацлав Кадлец, еще один гол забил Марио Холек. Автором гола «Интера» стал Родриго Паласио.

    В другой встрече группы «Саутгемптон» сыграл вничью с «Хапоэлем» из Беер-Шевы.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа K. 2-й тур

    Спарта (Чехия) – Интер (Италия) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кадлец, 7; 2:0 – Кадлец, 25; 2:1 – Паласио, 71; 3:1 – Холек, 76;.

    Удаления: нет – Раноккья, 75.

    Хапоэль (Израиль) – Саутгемптон (Англия) – 0:0 (0:0)

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    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 22:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 сентября 2016, 01:17

      Днищенский Интер, походу и от Саута примет за щёку в обоих матчах...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 30 сентября 2016, 00:26

      как интер проиграл спарте?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 30 сентября 2016, 00:09

      Хотел про интер написать, но тут все написано со всеми согласен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 29 сентября 2016, 23:56

      Интер смешон.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 29 сентября 2016, 23:24

      Интер жжет, только позорит серию А

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 29 сентября 2016, 22:57

      Интер опять удивил)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 22:33

      Спарта - гуд!

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 сентября 2016, 22:16

      Интер вообще лохи в этом сезоне. Второй раз в Лиге Европы влетают. Поражение от Цюриха так это вообще позор в истории!

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