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    Сорокин: «Случай с бананом в Ростове единичный и он не повторится»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин прокомментировал эпизод с выброшенным на поле бананом во время матча «Ростов»ПСВ (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Честно говоря, в последние годы у нас не было такого рода инцидентов. Мы вместе с Российским футбольным союзом следим за этой темой, но, видимо, контролировать абсолютно каждого человека на трибуне невозможно. Я думаю, что этот случай в Ростове единичный и в будущем такого не повторится», – заявил Сорокин.

    Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро

    Источник: ТАСС

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    29.09.2016 12:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +767

      товрос 29 сентября 2016, 15:36

      это УТКА,опять наша желтая пресса,зачем какую-то херню придумывать?

      -1
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      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 29 сентября 2016, 12:21

      Надо вычислять таких болел оперативно, и наказывать по полной, чтоб другим не повадно было

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