Колосков: «Банан, брошенный на поле в матче «Ростов» – ПСВ, будет стоить нам дорого»

Да вот что за де билы то такие...Ну не ра з же было такое и все знают, что это плохо. Ведь чтот, кто это сделал, потратился на билет и занимается такой ерундой. Зачем? Хотя и негры тоже хороши- действительно: если ты так болезненно реагируешь на банан, значит у тебя комплекс. Нормальный негр сделал бы вид, что не заметил и не придал этому внимания
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент с брошенным на поле бананом в матче Лиги чемпионов «Ростов» – ПСВ (2:2).
«Это все очень плохо для нас, буквально недавно было выступление по поводу упразднения антирасистского комитета в ФИФА.
Говорилось о том, что это безобразие делать такое накануне чемпионата мира в России, которая, как известно, не безгрешна в этом смысле. Этот банан будет стоить нам дорого.
Чемпионата мира это не коснется, конечно, но с учетом нашего отрицательного прошлого, конечно, все это хуже не придумаешь», – сказал Колосков.
Напомним, что в первом тайме с трибун на поле был брошен банан. Инцидент произошел у ворот «Ростова».
Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро