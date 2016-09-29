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    Колосков: «Банан, брошенный на поле в матче «Ростов» – ПСВ, будет стоить нам дорого»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент с брошенным на поле бананом в матче Лиги чемпионов «Ростов»ПСВ (2:2).

    «Это все очень плохо для нас, буквально недавно было выступление по поводу упразднения антирасистского комитета в ФИФА.

    Говорилось о том, что это безобразие делать такое накануне чемпионата мира в России, которая, как известно, не безгрешна в этом смысле. Этот банан будет стоить нам дорого.

    Чемпионата мира это не коснется, конечно, но с учетом нашего отрицательного прошлого, конечно, все это хуже не придумаешь», – сказал Колосков.

    Напомним, что в первом тайме с трибун на поле был брошен банан. Инцидент произошел у ворот «Ростова».

    Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро

    Источник: Р-Спорт

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    29.09.2016 11:22
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +3136

      m40 14 октября 2016, 19:04

      Да вот что за де билы то такие...Ну не ра з же было такое и все знают, что это плохо. Ведь чтот, кто это сделал, потратился на билет и занимается такой ерундой. Зачем? Хотя и негры тоже хороши- действительно: если ты так болезненно реагируешь на банан, значит у тебя комплекс. Нормальный негр сделал бы вид, что не заметил и не придал этому внимания

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 29 сентября 2016, 19:27

      Колосков пусть с зарплаты отдаст, наворовал в РФС

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 29 сентября 2016, 19:16

      Ну кинули и кинули, мало ли у нас идиотов, вот только из за одного или нескольких придурков, на западе кричат, что у нас в стране расизм, хоря и в Англии бананы кидают, и в Испании, и в Польше, всем по фигу, а, как у нас, так сразу расизм.

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 29 сентября 2016, 18:38

      тухлыми яйцами надо кидать все будут довольные , ну яблоки или томаты пойдут

      -3
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      Рейтинг: +76

      takca 29 сентября 2016, 18:29

      Как минимум матч без зрителей если подтвердится.

      -1
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      Рейтинг: +48

      eddo23 29 сентября 2016, 18:26

      Что ж в бандера швырнуть Укроп пучком?...

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > eddo23 29 сентября 2016, 19:18

      сало кусок..

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 29 сентября 2016, 18:05

      Видимо бананы только негры едят..., потом апельсины будут кидать..., и т.д.....

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 29 сентября 2016, 17:16

      А что в этих бананах,что их так боятся?Там действительно что-то есть или любители пофантазировать раздувают значение фрукта?Тогда надо наказывать тех кто домысливает и что-то придумывает на тему банана.А если б хлеб-соль кинули,то поняли бы нас иностранные гости?Или ещё в чём то обвинили?

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 29 сентября 2016, 16:26

      Мы банановая республика

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 29 сентября 2016, 15:37

      Поддерживаю все 3 последние мнения.

      0
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