Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Краснодар» примет «Ниццу» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы

    Сегодня состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Краснодар» примет «Ниццу». В гости к российской команде пожалует лидер турнирной таблицы Лиги 1.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 20:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2016 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 29 сентября 2016, 19:39

      Французы всегда трудно даются Российским командам,но вспомним 1812г...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 29 сентября 2016, 19:30

      Ну тут больше шансов уже у Краснодара победить, скоро узнаем как оно будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 29 сентября 2016, 15:18

      удачи нашим, но будет очень тяжело

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 29 сентября 2016, 13:31

      К нам едет Балотелли. В каком тайме создаст конфликт - в первом или во втором.
      Делайте ставки, господа!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 сентября 2016, 12:37

      Надо вырубить качка и всё будет ок!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 29 сентября 2016, 12:06

      "Быкам" по силам сделать паштет из "лягушатников".

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 29 сентября 2016, 11:51

      Удачи Краснодару!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 29 сентября 2016, 11:05

      Победа "быков".

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 29 сентября 2016, 10:26

      Жду победу Краснодара!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 29 сентября 2016, 10:21

      За быков не переживаю, думаю точно будет победа. Удачи Краснодару.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11