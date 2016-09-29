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    Энрике: «Наша стратегия принесла нам победу»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» М (2:1).

    «Мы доминировали в первом тайме и создали несколько моментов. Во второй половине у нас не было так много шансов, но в целом это заслуженная победа.

    «Боруссия» не играла так, как они это делают обычно. Они выбрали глубокую оборону. У нас были моменты, но они поймали нас на контратаке – в этом они хороши.

    Мы ответили после перерыва, и наша стратегия принесла нам победу», – сказал Энрике.

    Источник: Goal.com

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    29.09.2016 01:40
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