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    «Арсенал» сыграет дома в выездной форме, потому что у «Базеля» нет третьего комплекта

    В домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с «Безелем» в выездной форме.

    «УЕФА поставил условие, что «Арсенал» должен играть в выездном комплекте формы этим вечером. Эта необычная ситуация вызвана тем, что домашняя форма «канониров» и домашний комплект «Базеля» содержат красные цвета.

    Белый гостевой комплект «Базеля» также признан неприемлемым из-за того, что наша домашняя форма имеет белые рукава. Третьего комплекта у «Базеля» нет», – сказано на сайте «Арсенала».

    Источник: ESPN

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    28.09.2016 21:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 28 сентября 2016, 23:48

      Нищий Базель. И это "наши партнёры за рубежом".
      Стыдно, товарищи, стыдно.

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