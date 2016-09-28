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    Гамула: «Юношеская команда ПСВ показала нам, как нужно играть»

    Главный тренер молодежки «Ростова» Игорь Гамула рассказал о причинах крупного поражения от ПСВ (0:6) в матче в юношеской Лиге чемпионов.

    – Что произошло? Да просто мы небо и земля… У ПСВ команда сыгранная, давно составлена, высочайшего класса. Просто превзошли нас по всем статьям. Было видно, что мы находимся с ними в разных плоскостях. В общем, есть куда расти. Попросил ребят сильно не расстраиваться, а сделать выводы. Нам есть куда расти. Два мяча забили себе сами… Считаю, могли и не проиграть с таким крупным счетом. Что ж, в любом случае ПСВ – хороший пример для подражания.

    – Писалось, что по регламенту УЕФА из нынешнего состава молодежной команды «Ростова» в силу разных ограничений в юношеской ЛЧ могут принять участие только три футболиста, не старше 1998 года рождения и на протяжении минимум трех лет являющихся воспитанниками клуба.

    – Да. Так получилось. Приятно, что наша основная команда вышла в групповой турнир Лиги чемпионов. Но в молодежке не хватило людей соответствующего возраста и имеющих право играть в турнире. Оказались к этому не совсем готовы.

    – Кто же за вас играет?

    – Пришлось набирать мальчишек из спортивной школы – 1999 года. Они оказались не готовы к такому уровню. Но ничего – будем учиться, расти. Я не хочу их ни в чем упрекать. Такова реальность.

    – Они ведь и за дубль почти не играли?

    – Ну да… Опыта нет, навыков не хватает. Но нам все равно нужно двигаться вперед. Нам показали, как нужно играть в футбол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.09.2016 18:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 28 сентября 2016, 20:14

      Жаль ребят, зато отличный опыт.

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      Рейтинг: +12324

      Вомбат > myelementisearth 29 сентября 2016, 00:04

      А уж какой отличный опыт будет во второй игре с Баварией и двух матчах с Атлетико!

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