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    Ибрагимович сыграет с «Зарей», Руни может пропустить матч

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг информацию о том, что нападающий Златан Ибрагимович пропустит матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зарей».

    «Златан сыграет в матче. Я намерен выпустить его в стартовом составе.

    Что касается Руни, то изначально я планировал включить его в состав, но сейчас мое мнение поменялось. Журналисты будут давить на него, если он не покажет первоклассного футбола, поэтому я подумал о том, чтобы поберечь его. Мне нужно будет поговорить с ним и врачами», – отметил Моуринью.

    Источник: Mirror.co.uk

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    28.09.2016 17:09
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