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    Бубнов: «ЦСКА мог и крупно проиграть «Тоттенхэму» при открытой игре»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов высоко оценил уровень игры «Тоттенхэма» в матче с ЦСКА (1:0) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Несмотря на то, что у «Тоттенхэма» по разным причинам отсутствовали несколько важных игроков основы, гости проявили себя очень слаженным коллективом, превосходящим соперника в классе. Они очень организованно действовали в обороне и прекрасно контролировали мяч, взяв территорию под контроль. Даже в тех эпизодах, когда ЦСКА шел в активный отбор, «Тоттенхэм» не испытывал проблем, не говоря уже о привычном пассивно-позиционном прессинге хозяев на своей половине поля. В первом тайме лондонцы уверенно завладели территорией, а после перерыва добавили в темпе и реализовали игровое преимущество. Не думаю, что Леонид Слуцкий выбрал излишне осторожную тактику: если бы ЦСКА предложил «Тоттенхэму» сыграть в открытый футбол, гости имели бы все шансы выиграть крупно. Тактика «армейцев» была вынужденной.

    Хотя «армейцы» вынужденно выстроили игру от обороны, исходя из турнирной ситуации, им ни в коем случае нельзя было проигрывать «Тоттенхэму». А так ЦСКА расположился на последнем месте в квартете, и грядущее сдвоенное противостояние с «Монако» будет носить для красно-синих определяющее значение», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    28.09.2016 07:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +74

      koka7751 28 сентября 2016, 16:42

      Шурик, это и ежу понятно! А в "Монако" будто, без мозгов сидят, там тоже не дураки.

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 28 сентября 2016, 15:35

      Тотем слетал в Москву таким же составом, как цска в Красноярск

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 28 сентября 2016, 11:29

      А теперь подумайте,что будет с ЦСКА в Лондоне при основном составе Тоттенхема?Жуть!Лучше вообще не ехать.0:3!Это будет лучше,чем разгром и позор на всю Европу.

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 28 сентября 2016, 10:25

      Эх кони кони, ставка не прошла и к тому же проиграли... Думал как минимум ничья будет

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 28 сентября 2016, 09:59

      Миланов - дно, Тошич - разучился попадать в створ, два момента запорол. Эта шпала впереди с двухметровыми ногами просто ужас. Только очки в рейтинге теряем. итак каждый год.

      2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 28 сентября 2016, 09:28

      После второго тура, все становится на свои места: даже за третье место в группе Цеську будет бороться архисложно, тем более, с тактикой "великого" тренера - физручишки.

      4
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 28 сентября 2016, 09:22

      А так мелко проиграли, тобиш побеждать вобще не собирались

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 08:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё было предельно ясно и до начала игр ЛЧ: кони - последние в группе, Игорёк - с новым антирекордом.

      -5
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