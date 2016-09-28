Широков: «В Казахстан играть не поеду. В Китай еще можно»

Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что вряд ли продолжит игровую карьеру, а также прокомментировал слова экс-наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева о том, что он является ленивым футболистом.
– Действительно игровая карьера Романа Широкова закончена?
– Я вроде не приостанавливал. Думаю, вряд ли будет продолжение.
– Не верится. Слухи ходят разные…
– И что говорят?
– Про Казахстан говорят.
– В Казахстан я точно не поеду.
– Про Китай говорят.
– В Китай еще можно.
– Ваш распорядок дня сейчас отличается от того времени, когда вы были действующим футболистом?
– В принципе, нет. Подъем в 6:45. Везу в школу сына. А потом – по своим делам. Или утром тренировка, или вечером футбол. Получается, в зале раза два-три в неделю. И футбол-хоккей – два-три раза. В неделю раз шесть занимаюсь.
– По тому, как двигались на поле, – вы в неплохой форме.
– Да, Nike, красивая.
– Когда футболист заканчивает карьеру, он всегда узнает про себя много нового. Наверняка читали интервью Дмитрия Аленичева.
– Ничего нового я там не узнал.
– Фраза «Роман Широков достаточно ленивый футболист» – это ничего нового?
– Ему виднее. Но если я ленивый, но два раза лучшим игроком России был, то кто тогда все остальные?