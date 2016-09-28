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Широков: «В Казахстан играть не поеду. В Китай еще можно»

28 сентября 2016, 01:35
8

Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что вряд ли продолжит игровую карьеру, а также прокомментировал слова экс-наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева о том, что он является ленивым футболистом.

– Действительно игровая карьера Романа Широкова закончена?

– Я вроде не приостанавливал. Думаю, вряд ли будет продолжение.

– Не верится. Слухи ходят разные…

– И что говорят?

– Про Казахстан говорят.

– В Казахстан я точно не поеду.

– Про Китай говорят.

– В Китай еще можно.

– Ваш распорядок дня сейчас отличается от того времени, когда вы были действующим футболистом?

– В принципе, нет. Подъем в 6:45. Везу в школу сына. А потом – по своим делам. Или утром тренировка, или вечером футбол. Получается, в зале раза два-три в неделю. И футбол-хоккей – два-три раза. В неделю раз шесть занимаюсь.

– По тому, как двигались на поле, – вы в неплохой форме.

– Да, Nike, красивая.

– Когда футболист заканчивает карьеру, он всегда узнает про себя много нового. Наверняка читали интервью Дмитрия Аленичева.

– Ничего нового я там не узнал.

– Фраза «Роман Широков достаточно ленивый футболист» – это ничего нового?

– Ему виднее. Но если я ленивый, но два раза лучшим игроком России был, то кто тогда все остальные?

Источник: Еженедельник «Футбол»
Казахстан. Премьер-Лига Широков Роман Аленичев Дмитрий
Комментарии (8)
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семенчик
1475016405
Кому ты там нужен!!!!
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арейская
1475017990
Конечно в Китай, там бабла можно срубить немерено...
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kykyi
1475029743
Не возьмут ни куда.
Ответить
alboro
1475030316
Гении они такие...им бы еще тренера им под стать
Ответить
Garrincha58
1475039708
скажи спасибо Зениту что был два раза лучшим игроком России играл бы в Химках точно бы не стал да и в России стать лучшим не велика заслуга у нас лучший все равно что худший в любом другом европейском чемпионате
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nik55
1475042757
лучшим игроком России--кто тебя признал УЕФА? в китай мячи подавать
Ответить
Фан666
1475045903
В Китай не возьмут, там лимит жёсткий, туда только звёзд берут. А тут что, Широков, фу.
Ответить
Aztec58
1476891748
А кто тебя в Китай позовёт?
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