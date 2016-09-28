Широков: «В Казахстан играть не поеду. В Китай еще можно»

Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что вряд ли продолжит игровую карьеру, а также прокомментировал слова экс-наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева о том, что он является ленивым футболистом.

– Действительно игровая карьера Романа Широкова закончена?

– Я вроде не приостанавливал. Думаю, вряд ли будет продолжение.

– Не верится. Слухи ходят разные…

– И что говорят?

– Про Казахстан говорят.

– В Казахстан я точно не поеду.

– Про Китай говорят.

– В Китай еще можно.

– Ваш распорядок дня сейчас отличается от того времени, когда вы были действующим футболистом?

– В принципе, нет. Подъем в 6:45. Везу в школу сына. А потом – по своим делам. Или утром тренировка, или вечером футбол. Получается, в зале раза два-три в неделю. И футбол-хоккей – два-три раза. В неделю раз шесть занимаюсь.

– По тому, как двигались на поле, – вы в неплохой форме.

– Да, Nike, красивая.

– Когда футболист заканчивает карьеру, он всегда узнает про себя много нового. Наверняка читали интервью Дмитрия Аленичева.

– Ничего нового я там не узнал.

– Фраза «Роман Широков достаточно ленивый футболист» – это ничего нового?

– Ему виднее. Но если я ленивый, но два раза лучшим игроком России был, то кто тогда все остальные?