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    Акинфеев пропустил в 39-м матче Лиги чемпионов кряду

    В данные минуты проходит поединок Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» (0:1, второй тайм). На 71-й минуте голкипер армейцев Игорь Акинфеев не смог спасти ворота от гола после удара нападающего «шпор» Хонг-Мин Сона. Таким образом, страж ворот красно-синих пропустил в 39-й встрече в самом престижном европейском клубном турнире кряду.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2016 23:19
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +11

      Вагиз Алтматов 28 сентября 2016, 17:28

      Народ, там офсайд был, это раз. Чисто привоз от защиты, это два, а Игорь и направление угадал, не хватило только длины ног.
      Конечно, 39 раз подряд - подозрительно, но у ЦСКА защитники привозят вообще часто, а своей нестабильностью многих приводят в замешательство. Вроде и лучше нету (с паспортом), но и такие уже уровню клуба не соответствуют. Вердикт: понять и простить.

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 28 сентября 2016, 17:08

      Даешь семидесятник!!!

      -1
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      Рейтинг: +14

      MastaRave 28 сентября 2016, 15:42

      И звать его теперь будут ЕГОР ДЫРОФЕЕВ!
      и это вратарь сборной....
      Все разговоры, что ЕГОР не виноват мимо кассы

      0
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      Рейтинг: +29

      Дмитрий34 28 сентября 2016, 12:04

      Чё доебались то со своими пропущенными ,Игорь не виноват!

      -1
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      Рейтинг: +38

      -lol- 28 сентября 2016, 10:02

      endless record

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 28 сентября 2016, 09:53

      ..."поздравляю"...

      1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 28 сентября 2016, 07:53

      а 50-слабо ?

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > nik55 28 сентября 2016, 17:09

      кому Игорехе слабо??? Ему даже 70 не слабо!!!

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 28 сентября 2016, 06:41

      Да ........ жаль .......

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      Рейтинг: +319

      семенчик 28 сентября 2016, 01:47

      Скоро юбилей ураааа!!!!

      5
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 28 сентября 2016, 01:33

      Виноват Леша Березов

      0
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