Акинфеев пропустил в 39-м матче Лиги чемпионов кряду

В данные минуты проходит поединок Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» (0:1, второй тайм). На 71-й минуте голкипер армейцев Игорь Акинфеев не смог спасти ворота от гола после удара нападающего «шпор» Хонг-Мин Сона. Таким образом, страж ворот красно-синих пропустил в 39-й встрече в самом престижном европейском клубном турнире кряду.