Акинфеев пропустил в 39-м матче Лиги чемпионов кряду

Народ, там офсайд был, это раз. Чисто привоз от защиты, это два, а Игорь и направление угадал, не хватило только длины ног.
Конечно, 39 раз подряд - подозрительно, но у ЦСКА защитники привозят вообще часто, а своей нестабильностью многих приводят в замешательство. Вроде и лучше нету (с паспортом), но и такие уже уровню клуба не соответствуют. Вердикт: понять и простить.
В данные минуты проходит поединок Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» (0:1, второй тайм). На 71-й минуте голкипер армейцев Игорь Акинфеев не смог спасти ворота от гола после удара нападающего «шпор» Хонг-Мин Сона. Таким образом, страж ворот красно-синих пропустил в 39-й встрече в самом престижном европейском клубном турнире кряду.