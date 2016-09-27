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    Манчини и Блан являются претендентами на должность наставника сборной Англии

    Экс-наставник «Интера» Роберто Манчини и бывший рулевой «ПСЖ» Лоран Блан рассматриваются руководством Футбольной ассоциации Англии в качестве претендентов на пост главного тренера национальной сборной. Напомним, сегодня с этой должности был уволен Сэм Эллардайс, уличенный в коррупции.

    Отметим, в ближайших матчах отборочного цикла к чемпионату мира-2018 англичанами будет руководить Гарет Саутгейт.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    27.09.2016 22:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -50

      Karrerim 27 сентября 2016, 23:45

      только не манчини, этот пёс уже давно закончил тренерскую карьеру, сейчас только ищет смачный контракт, чтобы ему потом после увольнения неустойку выплатили

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Karrerim 28 сентября 2016, 00:00

      Для него в Спартаке скоро место может освободиться

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 сентября 2016, 22:50

      А как же Карпин, Бышовец и Бердыев?

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