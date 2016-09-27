Манчини и Блан являются претендентами на должность наставника сборной Англии

только не манчини, этот пёс уже давно закончил тренерскую карьеру, сейчас только ищет смачный контракт, чтобы ему потом после увольнения неустойку выплатили
Экс-наставник «Интера» Роберто Манчини и бывший рулевой «ПСЖ» Лоран Блан рассматриваются руководством Футбольной ассоциации Англии в качестве претендентов на пост главного тренера национальной сборной. Напомним, сегодня с этой должности был уволен Сэм Эллардайс, уличенный в коррупции.
Отметим, в ближайших матчах отборочного цикла к чемпионату мира-2018 англичанами будет руководить Гарет Саутгейт.