Манчини и Блан являются претендентами на должность наставника сборной Англии

Экс-наставник «Интера» Роберто Манчини и бывший рулевой «ПСЖ» Лоран Блан рассматриваются руководством Футбольной ассоциации Англии в качестве претендентов на пост главного тренера национальной сборной. Напомним, сегодня с этой должности был уволен Сэм Эллардайс, уличенный в коррупции.

Отметим, в ближайших матчах отборочного цикла к чемпионату мира-2018 англичанами будет руководить Гарет Саутгейт.