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    Балотелли прибудет в Краснодар на матч Лиги Европы

    Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр объявил список футболистов, которые полетят в Краснодар на поединок второго тура группового раунда Лиги Европы против местных «быков». Отметим присутствие среди игроков нападающего Марио Балотелли, не принимавшего участия в матче последнего тура Лиги 1 с «Нанси» (1:0) по причине незначительного повреждения. Игра «Краснодар» – «Ницца» начнется в четверг, 29 сентября, в 20.00 по московскому времени.

    Полный состав «Ниццы» выглядит так:

    Вратари: Хассен, Кардиналь, Бенитес.

    Защитники: Суке, Байссе, Рикарду, Боскальи, Дальберт, Данте, Сарр, Бодмер.

    Полузащитники: Бельханда, Сери, Лусамба, Эйссерик, Вальтер, Кипрен, Косьелло.

    Нападающие: Балотелли, Плеа, Донис.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2016 19:57
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 сентября 2016, 22:59

      Встречать с цветами или бананами?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      past35 27 сентября 2016, 20:39

      забьет

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1168

      Argon > past35 27 сентября 2016, 22:11

      доломают

      3
      Ответить
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