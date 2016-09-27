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    Гершкович: «Завтра на заседании КДК все расскажу»

    Председатель Объединения отечественных футбольных тренеров (ООТФ) Михаил Гершкович не стал делать преждевременных заявлений до заседания КДК РФС, которое намечено на завтра, 28 сентября. Напомним, на специалиста заведено дело по подозрению в фальсификации подписи.

    21 сентября Гершкович представил обращение, под которым подписался ряд тренеров. Оно гласило, что согласно правилам ФИФА и УЕФА, действующий глава РФС Виталий Мутко не имеет права принимать участия в выборах главы организации. Помимо остальных, на обращении стояла подпись Курбана Бердыева, заявившего позже, что он ничего не подписывал.

    «Завтра я приеду на заседание КДК и все расскажу, объясню. Зачем мне делать заявления до заседания? Все завтра и узнаете», – сказал Гершкович.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2016 17:56
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