Алдонин: «Люди злорадствуют, но ЦСКА в Европе добивается результатов»

Я хоть и болею за ЦСКА, но должен признать, что за последние 5 лет ЦСКА не добился в Европе НИЧЕГО. Виновником подобного считаю Слуцкого. Как тренер он очень слаб, и его успех внутри страны обоснован лишь хорошим подбором игроков, к которому к слову сам Леонид не имеет никакого отношения. Как только на пути ЦСКА встает равный или более сильный соперник, Слуцкий пасует.
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин уверен, что армейцам по силам одержать победу над «Тоттенхэмом» в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Первый матч Лиги чемпионов на новом стадионе – это большое событие для клуба и болельщиков. Хочется, чтобы сегодня как можно больше людей поддержало ЦСКА. Потеря Алана Дзагоева в какой-то степени ослабит «армейцев», но и «Тоттенхэм» будет не в оптимальном составе. ЦСКА способен обыграть англичан, тем более дома. «Тоттенхэм» первый матч проиграл, так что игра будет на встречных курсах.
ЦСКА переиграет англичан, счет будет 2:1. Я не сомневаюсь в квалификации Игоря Акинфеева, он классный вратарь, но это матч Лиги чемпионов. А здесь все команды обладают таким ресурсом, что каждый может забить. Конечно, мне бы хотелось, чтобы ЦСКА сыграл на ноль и победил, но все же вероятность, что «армейцы» пропустят, есть. Главное — это одержать победу. Что касается личной статистики у Игоря, так любая серия заканчивается, и эта тоже закончится.
Люди злорадствуют, но ЦСКА в Европе добивается каких-то результатов. Клуб неоднократно доказывал, что способен на решение больших задач. А многие болельщики даже не видели своих команд в еврокубках», — сказал Алдонин.