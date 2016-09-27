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    Алдонин: «Люди злорадствуют, но ЦСКА в Европе добивается результатов»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин уверен, что армейцам по силам одержать победу над «Тоттенхэмом» в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Первый матч Лиги чемпионов на новом стадионе – это большое событие для клуба и болельщиков. Хочется, чтобы сегодня как можно больше людей поддержало ЦСКА. Потеря Алана Дзагоева в какой-то степени ослабит «армейцев», но и «Тоттенхэм» будет не в оптимальном составе. ЦСКА способен обыграть англичан, тем более дома. «Тоттенхэм» первый матч проиграл, так что игра будет на встречных курсах.

    ЦСКА переиграет англичан, счет будет 2:1. Я не сомневаюсь в квалификации Игоря Акинфеева, он классный вратарь, но это матч Лиги чемпионов. А здесь все команды обладают таким ресурсом, что каждый может забить. Конечно, мне бы хотелось, чтобы ЦСКА сыграл на ноль и победил, но все же вероятность, что «армейцы» пропустят, есть. Главное — это одержать победу. Что касается личной статистики у Игоря, так любая серия заканчивается, и эта тоже закончится.

    Люди злорадствуют, но ЦСКА в Европе добивается каких-то результатов. Клуб неоднократно доказывал, что способен на решение больших задач. А многие болельщики даже не видели своих команд в еврокубках», — сказал Алдонин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.09.2016 16:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 27 сентября 2016, 18:33

      Я хоть и болею за ЦСКА, но должен признать, что за последние 5 лет ЦСКА не добился в Европе НИЧЕГО. Виновником подобного считаю Слуцкого. Как тренер он очень слаб, и его успех внутри страны обоснован лишь хорошим подбором игроков, к которому к слову сам Леонид не имеет никакого отношения. Как только на пути ЦСКА встает равный или более сильный соперник, Слуцкий пасует.

      6
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Чермындыр 27 сентября 2016, 20:56

      Слуцкий и Бердыев голы не забивают и пропускают, это делают игроки...Соображайте, психологи, мотиваторы, модераторы, как игроков заставить думать не только о деньгах, но и о футболе. С ув.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 27 сентября 2016, 18:28

      Люди бы не злорадствовали, если бы ЦСКА показывал достойные результаты

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 27 сентября 2016, 18:22

      Вы тут злорадствуете, а мы из года в год ниже четвертого места в группе ЛЧ не опускаемся

      5
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      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > bset 27 сентября 2016, 20:48

      Надо выше. Родина ждёт.

      0
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > bset 27 сентября 2016, 23:31

      а куда ниже?

      0
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      Рейтинг: +22

      777Foma777 27 сентября 2016, 17:55

      Удачи ЦСКА!

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 27 сентября 2016, 17:36

      "Люди злорадствуют, но ЦСКА в Европе добивается каких-то результатов. Клуб неоднократно доказывал, что способен на решение больших задач".

      Евгений! А ты не спутал ЦСКА с "Зенитом" или даже "Динамо"? У мсье Слуцкого ХРОНИЧЕСКИЙ И ЕЖЕГОДНЫЙ ПОЗОР!!! Даже без утешительного 3 места в группе Лиги Чемпионов для продолжения борьбы хотя бы в Кубке УЕФА...
      У "Зенита" и черчесовского "Динамо" были локальные успехи в Европе, но не у Слуцкого! Чтоб он сквозь землю провалился!

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 27 сентября 2016, 17:09

      Не все злорадствуют,очень многие будут рады,если ЦСКА сегодня победит.Успеха и удачи армейцам сегодня!

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