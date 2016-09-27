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    Зидан ожидает напряженной борьбы в матче с «Боруссией»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    «Мы потеряли в последних матчах очки, это бывает, причем даже несколько раз за сезон. Важно то, как мы работаем над решением поставленных задач. Считаю, что команда в хорошей форме. Иногда такие матчи пробуждают команду, так что я не беспокоюсь. Будем работать над устранением ошибок.

    Я ожидаю крайне напряженной, упорной борьбы. У «Боруссии» несколько новых игроков, но философия клуба осталась неизменной. Они по-прежнему любят и хотят играть в футбол – равно как и мы», – сказал Зидан.

    Источник: УЕФА

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    27.09.2016 14:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 27 сентября 2016, 19:32

      удачи РЕАЛ

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor 27 сентября 2016, 18:38

      не напрягайтесь. расслабьтесь и получайте удовольствие)

      0
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      Рейтинг: +390

      fantom23 27 сентября 2016, 14:52

      Верю в Вас,не подведите!

      0
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