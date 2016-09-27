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    Гамейро: «Я бы не смог заиграть в «Барселоне»

    Форвард мадридского «Атлетико» Кевин Гамейро рассказал о том, почему он отказался переходить в «Барселону». По словам экс-игрока «Севильи», в каталонском клубе ему было бы очень нелегко.

    «Когда с тобой в команде играют Месси, Суарес и Неймар, ты понимаешь, что эти футболисты хотят выходить на поле всегда и играть все 90 минут. В «Барселоне» мне играть было бы очень трудно. Что касается «Атлетико», то этот клуб подходит мне больше», — приводит слова Гамейро Cope.

    Напомним, что Гамейро стал игроком «Атлетико» этим летом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2016 08:45
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