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    Кроос: «История с заменой Роналду раздута»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал информацию о том, что Криштиану Роналду был зол из-за того, что Зинедин Зидан заменил его в матче шестого тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (2:2).

    «Эти истории раздуты сильнее, чем надо. Невозможно футболисту проводить по 60 матчей в сезоне.

    Тренер решает, кто будет играть, а кто будет заменен. Роналду нормально тренировался с командой и перед матчем против «Боруссии» Д, и перед прошлой встречей. Он готов сыграть завтра», – сказал Кроос.

    Матч «Боруссия» Д – «Реал» состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    27.09.2016 01:55
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