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    Турпен назначен на встречу Лиги чемпионов «Ростов» – ПСВ

    УЕФА определилась с бригадой судей, которая будет работать на встрече второго тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ. Главным арбитром матча назначен француз Клеман Турпен. Ассистировать ему будут Сириль Грингор и Николя Дано. Дополнительными помощниками выступят Рюдди Бюке и Бенуа Бастьен. В качестве четвертого судьи заявлен Хишам Закрани.

    Турпен является самым молодым судьей, когда-либо обслуживавшим финал Кубка Франции. В 2011 году, в возрасте 28 лет, он работал на решающем поединке между «ПСЖ» и «Лиллем» (0:1).

    Поединок «Ростов» – ПСВ состоится в среду, 28 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    26.09.2016 14:33
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