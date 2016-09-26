Балотелли может не сыграть в матче с «Краснодаром»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может пропустить матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром» из-за боли в паху. Об этом сообщил главный тренер французской команды Люсьен Фавр.

«У Марио Балотелли была боль в паху, поэтому было рискованно выпускать его на игру в воскресенье. Посмотрим за его состоянием в ближайшие дни», – сказал Фавр.

Напомним, что поединок между «Краснодаром» и «Ниццей» состоится 29 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.