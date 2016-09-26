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    Балотелли может не сыграть в матче с «Краснодаром»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может пропустить матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром» из-за боли в паху. Об этом сообщил главный тренер французской команды Люсьен Фавр.

    «У Марио Балотелли была боль в паху, поэтому было рискованно выпускать его на игру в воскресенье. Посмотрим за его состоянием в ближайшие дни», – сказал Фавр.

    Напомним, что поединок между «Краснодаром» и «Ниццей» состоится 29 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ницца»

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    26.09.2016 10:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2016, 13:24

      Вообще плевать... Это средний игрок, будет он играть или не будет, Краснодару нужно побеждать и это им вполне по силам.

      0
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      Рейтинг: +32

      tootoo 26 сентября 2016, 13:11

      Скорее всего, очередное бла-бла-бла)
      Недавно, например, с Промесом то же самое было: "выбыл на 3 недели", а в итоге в следующем же матче сыграл)

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 26 сентября 2016, 12:04

      удачи краснадару

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 сентября 2016, 11:54

      Жаль, но на пользу Краснодару. Шансы на победу если Бало не будут почти максимальные. А так конечно все бы болельщики именно на него бы хотели посмотреть.

      1
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      Рейтинг: +32

      tootoo > alexis02lion 26 сентября 2016, 13:09

      Ницца, вообще-то, на первом месте в чемпе идёт, с хорошими показателями) И не только благодаря Балотелли.

      -1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 26 сентября 2016, 11:35

      Его футболку папе римскому отдали - играть невчем.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 26 сентября 2016, 10:52

      очень будеть жаль если он не сыграет

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      Рейтинг: +53

      Тима 88 26 сентября 2016, 10:17

      Жаль

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