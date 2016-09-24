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    Энрике: «К счастью, в Ла Лиге не так много «Атлетико»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча шестого тура Примеры против «Спортинга» (5:0).

    «Серхи Роберто – лучший правый защитник для «Барселоны». «Спортинг» играл очень интенсивно, у нас были проблемы с начальной фазой атак, но, к счастью, мы получили преимущество за счет быстрого перемещения мяча и фланговой игры.

    В начале второго тайма мы были небрежными, но красная карточка позволила нам увеличить преимущество и добыть победу.

    Можно понять потерю очков дома, когда тебе не удается забить команде, которая идеально защищается. К счастью, в Ла Лиге не так много «Атлетико», – сказал Энрике.

    Источник: Marca

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    24.09.2016 22:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Ty4ka98 25 сентября 2016, 13:56

      К счастью, в ЛаЛиге не так много "Алавесов".

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