«Манчестер Сити» и «Челси» хотят приобрести Маноласа, но игрок намерен остаться в «Роме»

Защитник «Ромы» Константинос Манолас может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 25-летнего грека заинтересованы «Челси» и «Манчестер Сити». Сообщается, что сам игрок не намерен покидать стан римского клуба и планирует продлить контракт с «волками» до лета 2020 года.

По данным Transfermarkt, стоимость Маноласа составляет 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Рому» в Серии А пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.