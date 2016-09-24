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    Моуринью: «Приятно возвращаться домой с победой над действующим чемпионом»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от матча 6-го тура АПЛ, в котором его подопечные нанесли разгромное поражение «Лестеру» со счетом 4:1.

    «Было не так легко победить, но мы провели хорошую работу и получили результат. Сегодня получилась динамичная и интенсивная игра. Приятно возвращаться домой с победой над действующим чемпионом. В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» не мог победить «Лестер» ни разу, а в этом – мы уже дважды праздновали успех», – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    24.09.2016 17:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 26 сентября 2016, 14:31

      Лестер в форме. просто Юнайтед и все остальные стали сильнее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 24 сентября 2016, 21:40

      Всех с победой!

      2
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