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    Селюк: «С Туре, Хартом и Компани Гвардиола повел себя как с собаками»

    Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк выразил мнение, что из-за большого количества выигранных титулов наставник «горожан» Хосеп Гвардиола ведет себя так, как ему захочется, и это не всегда является правильным по отношению к игрокам.

    «Гвардиола завоевал немало титулов с «Барселоной», однако и Туре тоже. Хосеп думает, что после этих побед он волен делать все, что ему вздумается. После его прихода в «Сити» стали происходить непонятные вещи. Туре защищал цвета «горожан» много лет, Харт и Компани тоже. Но вдруг пришел Гвардиола и повел себя с ними словно с собаками. Ему стоит тренировать в Афганистане», – сказа Селюк.

    Источник: BBC

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    24.09.2016 15:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 сентября 2016, 16:35

      Фраза "сказа Селюк" больше всего порадовала

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