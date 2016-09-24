Газзаев – Мутко: «Поздравляю, но остаюсь при своем мнении»

Бывший наставник сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев, являвшийся претендентом на пост главы РФС, поздравил Виталия Мутко с переизбранием на должность президента организации. Напомним, сегодня состоялись выборы главы Российского футбольного союза. За Мутко свои голоса отдали 266 человек, Газзаев получил много меньше – 142 голоса.

«Я вас поздравляю, но остаюсь при своем мнении», – сказал Газзаев.

«Теперь и вы несвободный, будете в Думе загружены государственной работой», – ответил на это Мутко.